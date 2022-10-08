بالفيديو كتيبة جنين تستهدف جيباً عسكرياً وتعطبه والاحتلال يسحبه من منطقة الاشتباك

استهدفت كتيبة جنين جيباً عسكريا تابعاً للاحتلال الإسرائيلي" خلال اقتحام مخيم جنين شمال الضفة المحتلة، وهو ما أدى إلى إعطابه، وسحبه.

وأظهر مقطع فيديو سحب قوات الاحتلال لجيب عسكري بعد إعطابه من قبل مقاومي كتيبة جنين.

وقالت كتيبة جنين في تصريح لها: "سـ 9:40 تم استهداف جيب عسكري بعدد من العبوات المتفجرة بشكل مباشر وإعطابه".

واقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت، مخيم جنين معززة بعشرات الآليات "الإسرائيلية"، والتي تحاصر منزل أحد عناصر الجهاد الإسلامي في المخيم.

وذكرت المصادر ذاتها، أن قوات جيش الاحتلال تحاصر منزل الأسير المحرر محمد أبو زينة في مخيم جنين، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة مع المقاومين، مشيرًا إلى أن الطيران المروحي يحلق فوق مكان الاشتباك بالمخيم.

واستشهد مواطن فلسطيني، اليوم السبت، عقب اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مخيم جنين معززة بعشرات الآليات "الإسرائيلية"، والتي حاصرت منزل أحد عناصر الجهاد الاسلامي في المخيم.

وأفادت وزارة الصحة، بإستشهاد مواطن وإصابة 7 مواطنين برصاص الاحتلال الحي في جنين، بينها إصابة حرجة في الرقبة، نُقلت إلى مستشفى جنين الحكومي، وأخرى جرى نقلها لمستشفى ابن سينا.