بحضور الجهاد الإسلامي.. أبو عيطة يكشف عن موعد بدء الحوارات الفلسطينية في الجزائر

أكد سفير فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة، صباح اليوم السبت 8 اكتوبر 2022، أن الحوارات الفلسطينية ستبدأ في دولة الجزائر يومي 11 و12 من شهر أكتوبر الجاري، بحضور عدة فصائل بينها حركة الجهاد الإسلامي.

وأوضح السفير أبو عيطة تصريحات "إذاعية" تابعتها وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية"، أن هذا المؤتمر سيجتمع خلاله كل فصائل منظمة التحرير الفلسطينية كما وحركتي حماس والجهاد الإسلامي، معرباً عن اعتقاده بأن هذا المؤتمر يأتي بعد جهود مضنية قامت بها الجزائر خلال اجتماعاتها مع الفصائل الفلسطينية.

وأكّد أبو عيطة، أن الجزائر تعمل بمسؤولية عالية منذ أن أعلن الرئيس عبد المجيد تبون في ديسمبر الماضي عن مبادرة خلال الزيارة قبل الأخيرة لرئيس السلطة محمود عباس لدولة الجزائر والذي أعطى موافقته فوراً للعمل وفق هذه المبادرة.

وأعرب أبو عيطة عن أمله بأن يتم خلال الأيام القادمة انعقاد هذا الاجتماع للفصائل الفلسطينية للتوافق على رؤية تقدمها الجزائر للوقف على أرضية صلبة للانطلاق نحو تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام.

وقال: "نؤكد أهمية هذا الاجتماع والذي نأمل منه ألا يكون اجتماعاً فقط ولكن أن يخرج بقرارات عالية المستوى ترضي الشعب الفلسطيني وتحقق طموحاته في تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الذي شوه القضية الفلسطينية".

وشدد أبو عيطة على ضرورة أن ننشغل بما يجب أن ننشغل به وهو الصراع مع الاحتلال "الإسرائيلي" وهذا ما يجب أن يكون، لأن المصالحة والتوحد يجب أن تكون تحصيل حاصل، مؤكداً ضرورة توحيد الصفوف لمواجهة هذا الاحتلال.

وشكر السفير الفلسطيني دولة الجزائر على ما بذلته خلال الأشهر الماضية للوصول للمؤتمر الفلسطيني والذي يأتي قبل انعقاد القمة العربية بنحو أسبوعين أو أكثر وهذا يعطي للقضية الفلسطينية زخماً ويجعل من القمة العربية قمة فلسطينية بامتياز.