غدًا الأحد.. فرض إغلاق جزئي على الضفة خلال الأعياد اليهودية

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أنه لن يتم فرض إغلاق على الضفة الغربية المحتلة خلال أيام أحد الأعياد اليهودي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي أنه "بناء على توجيهات المستوى السياسي لن يتم فرض إغلاق شامل على منطقة الضفة الغربية خلال أيام الأسبوع بين عيد العرش اليهودي وعيد فرحة التوراة".

وأضاف "سيبدأ سريان الإغلاق في يوم الأحد 09.10.2022 الساعة 16:00 حيث سيتم رفعه في يوم الاثنين 10.10.2022 الساعة 23:59".

ولفت إلى أنه سيتم فرض إغلاق شامل في يوم الأحد 16.10.2022 الساعة 16:00 ليتم رفعه في يوم الاثنين 17.10.2022 الساعة 23:59 بناء على تقييم الوضع".