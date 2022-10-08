اشتعال صهريج وقود يوقف الحركة على جسر القرم

أفادت سلطات شبه جزيرة القرم الروسية باشتعال صهريج وقود في أحد أجزاء جسر القرم فجر اليوم السبت.

وقال أوليغ كروتشكوف مستشار رئيس القرم في بيان له: "حسب المعلومات الأولية، فقد اشتعلت النيران في صهريج وقود في أحد المواقع (بالجسر). أقواس الملاحة لم تتضرر. ومن السابق لأوانه الحديث عن الأسباب والعواقب".

وأعلنت السلطات توقف حركة السيارات على جسر القرم بسبب حريق.

وأفادت شركة "القرم لسكك الحديد" بأن القاطرة وعددا من العربات لقطار الشحن، الذي اشتعلت النيران في أحد صهاريج الوقود فيه، تم سحبها من جسر القرم إلى مدينة كيرتش.

من جهتها، قالت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهري إنه لم يتم تعليق الملاحة البحرية في مضيق كيرتش بسبب الحريق في الجسر.

وجسر القرم هو الأطول في روسيا ويبلغ طوله 19 كيلومترا. تم تشغيل الجزء الخاص بحركة مرور السيارات فيه في مايو 2018. وتم إطلاق حركة القطارات عبر الجسر في ديسمبر 2019.