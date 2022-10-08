طائرة استطلاع أمريكية حلّقت قرب "السيل الشمالي" بعد ساعات من تسرب الغاز منه

أفادت وكالة "رويترز" بأن طائرة استطلاع تابعة للقوات البحرية الأمريكية حلقت قرب منطقة خط أنابيب "السيل الشمالي"، بعد ساعات من حادث تسرب الغاز منه في الـ 26 من سبتمبر الماضي.

وحسب البيانات التي أوردتها الوكالة يوم الجمعة، فإن طائرة من نوع P-8A Poseidon كانت فوق بحر الشمال عند الساعة 00:03 بتوقيت غرينيتش، لحظة تسجيل علماء الزلازل السويديين انفجارا في بحر البلطيق، إلى الجنوب الشرقي من جزيرة بورنهولم الدنماركية.

وتشير البيانات إلى أن الطائرة الأمريكية، التي أقلعت من آيسلندا، نفذت تحليقا روتينيا فوق بولندا، ثم توجهت إلى المنطقة التي تمر بها أنابيب الغاز.

وبعد الساعة 01:00 بتوقيت غرينيتش حلقت الطائرة جنوبي جزيرة بورنهولم باتجاه بولندا، وحلقت في أجواء بولندا لنحو ساعة ونصف الساعة، وفي حوالي الساعة 02:44 بتوقيت غرينيتش توجهت إلى المنطقة التي وقع حادث التسرب فيها.

واقتربت الطائرة من موقع الحادث لتكون على بعد 24 كلم عنه، ثم توجهت صوب مدينة كالينينغراد الروسية، التي تحت مراقبة الاستطلاعات الأمريكية دائما، حسب قول المحللين.

وأشارت "رويترز" إلى عدم وجود أي بيانات بشأن تحليق الطائرة من الساعة 03:39 بتوقيت غرينيتش وبين 06:20 بتوقيت غرينيتش، ولكن في طريق العودة قامت الطائرة بتحليق على بعد 4 كيلومترات عن موقع الحادث في حوالي 07:00 بتوقيت غرينيتش.

وأضافت "رويترز" أن بياناتها تستند إلى بيانات موقعي Radarbox وFlightradar24.

وأكدت متحدثة باسم القوات البحرية الأمريكية، أن "طائرة القوات البحرية من نوع P-8A Poseidon، التي تظهرها بيانات متابعة التحليقات، نفذت طلعة استطلاعية روتينية فوق بحر البلطيق، ولا علاقة لها بالتسرب من أنابيب "السيل الشمالي".

ورفضت المتحدثة باسم القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، النقيبة تامارا لورينس، الكشف عن مزيد من المعلومات، ردا على سؤال عما إذا كانت المعلومات الاستطلاعية التي جمعتها الطائرة ستساعد التحقيق في الحادث.