طقس فلسطين اليوم.. أجواء خريفية وانخفاض آخر على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم السبت 2022/10/08 أن تكون أجواء خريفية غائمة جزئياً معتدلة نهاراً وباردة ليلاً، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.