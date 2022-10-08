سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في تعاملات اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم السبت 8 أكتوبر 2022، يرصد لكم فريق " وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سعر صرف الدولار الأمريكي و العملات الأجنبية الأخرى في تعاملات اليوم السبت مقابل الليرة السورية، حيث شهد سعر صرف الدولار في سوريا اليوم ارتفاعاً في السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم في سوريا

وارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 4820 ليرة مقابل 4790 ليرة، أمس بحسب منصة " sp-today " لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.

وخلال الشهر الماضي، خفض البنك المركزي السوري سعر الصرف الرسمي إلى 3015 ليرة للدولار، بعد أن كانت 2814 ليرة للدولار، ورغم ذلك الخفض إلا أن هناك فارق كبير بين السعر الرسمي والسوق السوداء يصل لنحو ألف ليرة للدولار.

سعر اليورو والاسترليني اليوم في سوريا

وسجل سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، بالتعاملات الصباحية 4732 ليرة للشراء و4767 ليرة للبيع.

في حين هبط سعر الجنيه الاسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية إلى 5380 ليرة للشراء و5424 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1281 ليرة للشراء و1292 ليرة للبيع.

فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1310 ليرة للشراء و1321 ليرة للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 15547 ليرة للشراء و15669 ليرة للبيع.