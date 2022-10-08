سعر غرام الذهب من كافة العيارات في مصر النهاردة السبت 8 أكتوبر 2022

سعر غرام الذهب النهاردة السبت 8 أكتوبر 2022 في مصر، يبحث المصريون بشكل يومي عن أسعار الذهب من جميع العيارات، حيث يبحث الكثير من التجار و الصاغة و الأشخاص الذين يرغبون في شراء الذهب عن السعر الرسمي للذهب مقابل الجنيه المصري، لذلك يرصد لكم "فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" في هذه المقالة أسعار الذهب كما جاءت في تعاملات صباح اليوم في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم

واصل سعر الذهب اليوم في مصر تراجعه في تعاملات اليوم السبت 8 أكتوبر/تشرين الأول 2022، رغم استقرار المعدن النفيس عالميا.

ويشهد سوق الذهب في مصر حالة من عدم الاستقرار نظرا لارتباط سعره بسعر صرف الدولار الأمريكي في السوق المحلي والذي يشهد حالة من الصعود القوي أمام الجنيه مؤخرا.





سعر الذهب اليوم في مصر

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر إلى 1225 جنيها، مقابل 1235 جنيه خلال تعاملات أمس .

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) نحو 1072 جنيها مقابل 1080 جنيها خلال تعاملات اليوم السابق.

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر إلى 918.8 جنيها مقابل 926 جنيها خلال تعاملات أمس.

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر عيار 14 نحو 716.7 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

كذلك هبط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر إلى 8576 جنيها مقابل 8776 جنيها خلال تعاملات اليوم السابق.