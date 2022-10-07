سعر الذهب في لبنان لحظة بلحظة | أسعار الذهب مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

أسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم السبت 8 أكتوبر 2022، رصد "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" خلال الساعات الماضية عمليات بحث واسعة عن أسعار الذهب مقابل الليرة اللبنانية، و يبحث اللبنانيون عن أسعار الذهب في محلات الصاغة في التعاملات الصباحية اليوم، و في هذه المقالة نوضح لكم أسعار الذهب في لبنان كما جاءت في تعاملات اليوم.

أسعار الذهب في لبنان اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعاً في لبنان خلال تعاملات اليوم السبت 8 أكتوبر 2022، و ذلك عقب ارتفاع كبير للمعدن النفيس، توازيا مع تراجع أسعار الذهب اليوم عالميا، إلا أنها حافظت على بقاء المعدن فوق حاجز 1700 دولار للأوقية، وذلك على الرغم من تراجع الدولار.

أسعار الذهب عيار 24 في لبنان

و نزل سعر الذهب عيار 24 في لبنان اليوم إلى مستوى 82.471 ألف ليرة (54.57 دولار)، مقابل 84.627 ألف ليرة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لمنصة gold-price-today.com المختصة في رصد أسعار الذهب.

و بلغ سعر الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) اليوم نحو 72.164 ألف ليرة (47.75 دولار)، مقابل 74.050 ألف ليرة بنهاية تداولات أمس.

و سجل سعر الذهب عيار 18 هبوطا إلى مستوى 61.854 ألف ليرة (40.93 دولار) مقابل 63.471 ألف ليرة بنهاية تعاملات أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

سجلت أسعار أوقية الذهب اليوم في لبنان 2.564.858 مليون ليرة (1697 دولارا)، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 577.313 ألف ليرة (381.99 دولار).