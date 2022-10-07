أسعار الذهب في العراق اليوم السبت 8 أكتوبر 2022

أسعار الذهب في العراق خلال التعاملات الصاحية اليوم السبت 8 أكتوبر 2022، تزداد عمليات البحث عبر محركات جوجل عن أسعار الذهب مقابل الدينار العراقي، و يبحث العراقيون من أصحاب الاستثمارات و محلات الصاغة، إضافة الى الأشخاص المقبلين على الزواج عن أسعار الذهب في تعاملات اليوم، و لذا يرصد لكم "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب في العراق، كما جاءت في تداولات اليوم السبت.

أسعار الذهب في العراق اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعاً اليوم السبت 8 أكتوبر 2022، و ذلك بالتزامن مع هبوط المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

سعر الذهب في العراق اليوم

هبط سعر الذهب في العراق اليوم عيار 24 إلى 79.798 ألف دينار ( 54.71 دولار)، مقابل 80.525 ألف دينار، بحسب موقع gold-price-today.com المختص في رصد أسعار الذهب في العراق.

وهبط سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في أسواق الذهب العربية، إلى نحو 69.825 ألف دينار (47.87 دولار).

وسجل الذهب عيار 18 هبوطا إلى 59.849 ألف دينار (41.03 دولار)، فيما سجل عيار الذهب عيار 14 الاقتصادي في العراق اليوم في تعاملات اليوم السبت 46.549 دينار ( 31.91 دولار).

الأوقية والجنيه الذهب في العراق

وسجل سعر أوقية الذهب في العراق 2.481.711 مليون دينار عراقي (1701 دولار)، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 558.598 ألف دينار (382.96 دولار).