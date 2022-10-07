مسؤول كبير في حزب الله: "التهديدات الإسرائيلية لا قيمة لها وإسرائيل تفهم القوة فقط"

قال الشيخ علي دموش نائب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله إن "التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان لا قيمة لها".

و أضاف دموش في حديث له حول المفاوضات بين لبنان و"إسرائيل" حول الحدود البحرية بينهما: " إن اسرائيل لا تفهم الدبلوماسية ولن تعترف بحقوق لبنان عبر المفاوضات، إن إسرائيل تفهم القوة فقط ، وهذا ما تعلمناه من تجربة الماضي".

و أشار الى أن تعاطف الجمهور مع حزب الله والصبر والاستعداد للتضحية والخبرة والقدرات العسكرية سمح لحزب الله بتحقيق إنجازات وإقامة مقارنات جديدة مع "إسرائيل".

وفي ختام تصريحاته قال دموش: "لن نسكت على حقوقنا، الموقف اللبناني الموحد أربك اسرائيل وضايق خياراتها ولجأ بالتالي الى التهديد والترهيب ".