هنية يهاتف الأمين العام للجهاد زياد النخالة مهنئاً بذكرى الانطلاقة الجهادية الـ 35

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:27 م
07 أكتوبر 2022
القائد زياد النخالة و اسماعيل هنية.jpeg
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تلقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، القائد زياد النخالة مساء اليوم الجمعة اتصالاً هاتفياً من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، هنأه خلالها بذكرى انطلاقة الحركة الجهادية الـ 35.

و قال هنية إن هذه الذكرى التي تأتي لتجدد روح الجهاد والمقاومة والالتزام والتمسك بالروح النضالية والثوابت والرؤية الموحدة لهذا الصراع الطويل مع العدو الصهيوني.

و أكد هنية على معاني الأخوة والإسناد الكامل والتعاضد على ذات الطريق حتى تحقيق النصر والتحرير والعودة.

و خلال الاتصال، استعرض القائدان النخالة و هنية آفاق المبادرة الجزائرية وأهمية وحدة الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الخطرة.

و كانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحيت يوم امس الخميس السادس من أكتوبر ذكرى انطلاقتها الـ 35 في مهرجان جماهيري متزامن في غزة و جنين و لبنان و سوريا و اليمن، تحت عنوان "قتالنا ماضٍ حتى القدس".

 

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