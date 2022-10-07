هنية يهاتف الأمين العام للجهاد زياد النخالة مهنئاً بذكرى الانطلاقة الجهادية الـ 35

تلقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، القائد زياد النخالة مساء اليوم الجمعة اتصالاً هاتفياً من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، هنأه خلالها بذكرى انطلاقة الحركة الجهادية الـ 35.

و قال هنية إن هذه الذكرى التي تأتي لتجدد روح الجهاد والمقاومة والالتزام والتمسك بالروح النضالية والثوابت والرؤية الموحدة لهذا الصراع الطويل مع العدو الصهيوني.

و أكد هنية على معاني الأخوة والإسناد الكامل والتعاضد على ذات الطريق حتى تحقيق النصر والتحرير والعودة.

و خلال الاتصال، استعرض القائدان النخالة و هنية آفاق المبادرة الجزائرية وأهمية وحدة الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الخطرة.

و كانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحيت يوم امس الخميس السادس من أكتوبر ذكرى انطلاقتها الـ 35 في مهرجان جماهيري متزامن في غزة و جنين و لبنان و سوريا و اليمن، تحت عنوان "قتالنا ماضٍ حتى القدس".