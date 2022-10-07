الجهاد الإسلامي: جرائم الاحتلال تستوجب استمرار المقاومة بكافة أشكالها

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مساء اليوم الجمعة، الشهداء الأطفال، الذين ارتقوا برصاص الاحتلال في الضفة الغربية، في جريمة جديدة ضد أبناء شعبنا.

و أكدت الحركة في بيان لها أن العدوان الإجرامي اللامحدود على شعبنا يتصاعد يوماً بعد يوم، و لا يستثني براءة الطفولة، و يستهدف كل أبناء شعبنا حقداً و غدراً.

و أوضح بيان الحركة بأن استمرار جرائم الاحتلال ضد الأبرياء والمدنيين، يستلزم استمرار المقاومة بكل أشكالها وعلى رأسها المسلحة، وتوحيد القوى الميدانية الفاعلة لمواجهة هذا الإرهاب المنظم ضد أبناء شعبنا.

و هذا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان نعي الشهيدين مهدي لدادوة وعادل داود

صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشهيدين الطفلين: مهدي محمد لدادوة (15 عاماً) من رام الله، وعادل إبراهيم داود (14 عاماً) من قلقيلية، اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال في جريمتي إعدام بدم بارد، اليوم الجمعة.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي إذ ننعى الشهيدين الطفلين، اللذين لم تشفع لهما براءة الطفولة أمام هذا الاحتلال المجرم الذي يستهدف كل أبناء شعبنا حقداً وغدراً، لنؤكد أن هذا العدوان الإجرامي اللامحدود ضد شعبنا، والذي يتصاعد يوماً بعد يوم، لن يمنح كيان الاحتلال الأمن والاستقرار على أرضنا، وسوف يرتد قرار العدوان إلى نحر العدو.

إن استمرار جرائم الاحتلال ضد الأبرياء والمدنيين، يستلزم استمرار المقاومة بكل أشكالها وعلى رأسها المسلحة، وتوحيد القوى الميدانية الفاعلة لمواجهة هذا الإرهاب المنظم ضد أبناء شعبنا.

نتقدم بالتعزية والمواساة من عوائل الشهداء، ومن أهلنا في رام الله وقلقيلية، سائلين الله أن يكون دمهم لعنة على القتلة المجرمين، ونعاهد الشهيدين على الوفاء لدمهما حتى النصر المبين.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية

الجمعة 11 ربيع أول 1444 هـ - 7 أكتوبر 2022م