أجمل مسجات تهنئة بالمولد النبوي الشريف 2022-1444، يعتبر يوم المولد النبوي الشريف كل عام في اليوم 12 من شهر ربيع الأول، من المناسبات العظيمة و المهمة التي يحييها المسلمون في شتى بقاع الأرض، و ذلك محبة لنبي الله محمد صلى الله عليه و سلم.

و يبحث الكثير من المسلمين في هذه الأوقات عن اجمل رسائل تهنئة بالمولد النبوي الشريف 2022، عبر محركات البحث العالمية، لتقديمها لأصدقائهم و احبابهم في يوم المولد النبوي الشريف.

موعد المولد النبوي الشريف 2022

يحل المولد النبوي الشريف 2022 في السعودية ومصر و فلسطين والكويت والبحرين وقطر وعمان والإمارات والأردن وجميع الدول العربية يوم السبت الثامن من شهر أكتوبر الجاري الموافق لـ 12 ربيع الأول 1444 هـ.





المولد النبوي أو مولد الرسول محمد صلى الله عليه و سلم

المولد النبوي الشريف هو يوم مولد رسول الله محمد بن عبد الله والذي كان في 12 ربيع الأول. حيث يحتفل به المسلمون في كل عام في بعض الدول الإسلامية ليس باعتباره عيدًا بل فرحة بولادة نبيهم رسول الله محمد بن عبد الله. و تبدأ الاحتفالات الشعبية من بداية شهر ربيع الأول إلى نهايته، وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي، ويكون فيها الدروس من سيرته، وذكر شمائله ويُقدّم فيها الطعام والحلوى، مثل حلاوة المولد.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

قالت دار الإفتاء المصرية، في ردها على حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بأن الاحتفال بالمولد النبوي هو أمر أجمع العلماء على جوازه، مؤكدة على أنه ليس "بدعة".

و بحسب دار الإفتاء، فإن شراء حلوى المولد والتهادي بها من باب إظهار الفرح والسرور بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أمرٌ جائز ومستحبٌ شرعًا.





أجمل مسجات معايدة بالمولد النبوي الشريف

من أجمل مسجات معايدة بالمولد النبوي الشريف، عسى درب الهنا دربك وبهاليوم يمتحى ذنبك وأبعث تهنئة بهالمولد من قلبي إلى قلبك .

إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها.

ماذا أقول في النبي الرسول؟ هل أقول للبدر حييت يا قمر؟ أم أقول للشمس أهلًا يا كاشفة الظلماء؟ أم أقول للسحاب سلمت يا حامل الماء؟

في ليلة فاح فيها العود وغنى القمر وانتشى الكون فرحًا وهلل معه البشر وخبت نيران الشياطين وانكفى الشرر وشق ظلام الليل ونور خير البشر لفوه في الحرير عجبًا كيف يلف القمر أم كيف تحويه الأيدي وهو كنوز الزهر.

هالمرسل يا لتنشد عنه ما بالعالم أثمن منه بسمه العالم ظل يتغنى وبميلاده الكون اتغنى.

للغالين أغلى هدية معطرة بالزهور الندية بقرب مولد النبي أهديكم أجمل تحية.

بأنوار النبي أمسيك وبمولده أهنيك وادعي ربي من الكوثر يسقيني ويسقيك.

كل القلوب إلى الحبيب تميلُ ومعي بهذا شاهد ودليلُ، أما الدليل إذا ذكرت محمداً صارت دموع العارفين تسيلُ، هذا رسول الله نبراس الهدى هذا لكل العالمين نبيًا.

مسجات معايدة بالمولد النبوي الشريف

من أجمل مسجات معايدة بالمولد النبوي الشريف ، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعلى آله متباركين بمولد خير البرايا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم .

بالعود والبخور برشات العطور نهنئكم ميلاد الرسول.

من أجمل مسجات معايدة بالمولد النبوي الشريف أيضاً، بعشق محمدي وضياء علوي ونور فاطمي، نبارك لكم هذه الليلة ونسألكم الدعاء.

زهور وبخور لأحلى الناس تدور، بمقدم مولد الرسول المؤيد المنصور. نهنئكم.

ذكر الرحمن عطر للحياة وفتح الأرزاق، أسعد الله صباحك وبارك لك يومك..

أجمل الزهور وأحلى البخور بمناسبة مولد النور سيدنا محمد وآله البدور.

مسجات معايدة بالمولد النبوي الشريف، بالمسك والعود نمسي وبالمولد نهني ونقول لك يا أغلى الناس عش متهني.