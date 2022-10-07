محدث شهــيـدان برصــاص الاحتــلال في رام الله و قلـقيلية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليم الجمعة استشهاد الطفل عادل إبراهيم عادل داود ( ١٤ عاماً )، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس، عصر اليوم، في قلقيلية.

و في وقت سابق أعلنت مصادر طبية استشهاد الشاب مهدي لدادوة، متأثراً بإصابته الحرجة التي أصيب بها برصاص الاحتلال في قرية المزرعة برام الله.

و كان الشاب لدادوة نُقل إلى مستشفى الاستشاري في رام الله، مصابًا بجروح حرجة، حيث حاولت قوات الاحتلال اختطافه بعد إصابته، إلا أن مجموعة من المواطنين تصدوا لهم ونجحوا بنقله للمستشفى.

و كانت مصادر محلية أفادت بإصابة شابين بالرصاص الحي، في قرية المزرعة الغربية، شمال غرب رام الله، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب محاولة الأهالي صد هجومٍ للمستوطنين على منزل في البلدة.

و بحسب المصادر، فإن قوات الاحتلال أصابت شاباً بالرصاص في بطنه، وآخر في ظهره، خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة "عين الحراشة"، عندما حاول أهالي البلدة منع المستوطنين من اقتحام منزل المواطن محمد صالح شريتح.