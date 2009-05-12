السؤال اللغز ،.. من سمم عرفات وما هي الأداة؟

فلسطين اليوم-قسم المتابعة

أوضح رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي في تصريحات صحافية نشرت أمس أن البحث ما زال جارياً لمعرفة الأدوات التي استخدمت في «تسميم» الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وقال القدومي (أبو اللطف) المقيم في تونس في حوار مع صحيفة «الدستور» شبه الحكومية الاردنية «ما زلنا نبحث عن أدوات عملية تسميم أبو عمار» الذي توفي في 2004 إثر إصابته بمرض غامض، بعدما حاصرته القوات الاسرائيلة ثلاث سنوات في المقاطعة في رام الله.

وحول تشكيل لجنة مكلفة بالتحقيق في ظروف وفاة عرفات الغامضة، أفاد القدومي «لا علم لي بتشكيل هذه اللجنة لكن خلال الأيام المقبلة سيعلن عن تشكيل لجنة تحقيق»، مشيراً إلى المطالبة، لحظة وفاة الأخ أبو عمار، بتشريح الجثة غير أن ذلك لم ينفذ.

واسترسل أن «الغريب (في الأمر) أننا عندما طالبنا بتشكيل محكمة دولية للتحقيق في وفاة الرئيس الراحل رفضت واشنطن طلبنا هذا ما ترك لدينا علامات استفهام كبيرة».

وتابع القدومي «كما هو معلوم فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون هو الذي سمم أبو عمار ولا بد أن يكون هناك متآمرون معه وهذا معروف تماماً».

وقد حاصر الجيش الإسرائيلي عرفات داخل المقاطعة من ديسمبر (كانون الثاني) 2001 وحتى نقله إلى المستشفى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2004 في إحدى ضواحي باريس حيث توفي في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) في سن الخامسة والسبعين.

ووجهت أوساط فلسطينية عديدة أصابع الاتهام إلى إسرائيل بتورطها في تسميم عرفات بعد أن عجزت عن قتله عسكريا.