غزة: توقيف مطلوب للعدالة أطلق النار على شرطة مكافحة المخدرات

ذكرت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الجمعة، أنه جرى توقيف المدعو قيس جمال الأقرع (35 عامًا) المعروف بـ (مصعب الأقرع)، بعد أن سلّم نفسه لشرطة المحافظة الوسطى.

وقالت الداخلية في بيان صحفي، إن الأقرع مطلوب على خلفية مشاركته في إطلاق النار على قوة من شرطة المكافحة أثناء مهمة لها بتاريخ 19 أغسطس الماضي برفقة (وسيم كمال الأقرع)، ما أدى لإصابة اثنين من عناصر القوة في تلك الحادثة، ويعد المذكور من أصحاب العود الجنائي في قضايا الإتجار بالمخدرات.

وأضافت أنه تمت إحالة المذكور إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وأكد الشرطة أنها تواصل جهودها الحثيثة لملاحقة تجار ومروجي المخدرات؛ في سبيل القضاء على هذه الآفة وتحصين المجتمع من أخطارها الشرطة.