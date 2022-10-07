القيادي شهاب: سرايا القدس وجهت رسالة تحدي للاحتلال..!

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، سرايا القدس لا تميل إلى الاستعراض، مبينًا أنه كان لا بد من توجيه رسالة تحدي بأنها استعادت كامل قوتها وحيويتها بعد معركة وحدة الساحات.

وقال القيادي شهاب، في تصريحات تلفزيونية، إن سرايا القدس خلال الأسابيع الماضية ضمت مئات المقاتلين الجدد في صفوفها وأعادت تشكيل مجلسها العسكري.

وأكد على رسالة السرايا بالاستعداد والتأهب الدائم والجهوزية لكل المعارك القادمة، مشددًا على أن حركة الجهاد الإسلامي تولي مشروع المقاومة أولوية كبيرة.

على الصعيد ذاته، تابع القيادي شهاب: " نعتز بذوي الشهداء ووالد أبو رعد له قيمة كبيرة وأصبح أحد أهم العناوين في الضفة"، والجهاد مستمر وسنرى في مقبل الأيام أثرًا لخطاب القائد فتحي في فعل المقاومة".

كما شدد على أن كل من يراهن على التسوية وقف الرهان، داعيًا الفصائل الفلسطينية الاتفاق على استراتيجية لمواجهة العدو الصهيوني.