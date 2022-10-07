بالصور دمشق: القيادي المدلل يلتقي مدير وخطيب المسجد الأموي 

أدى القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحمد المدلل، اليوم، صلاة الجمعة في المسجد الأموي الكبير، بالعاصمة السورية دمشق.

واستقبل مدير مجمع المسجد الأموي الدكتور بشار سكر، القيادي المدلل، مُطيراً من خلاله التحية للشعب الفلسطيني الصامد المرابط، وخاصةً أهل قطاع غزة.

والتقى المدلل، بعد الصلاة خطيب وإمام المسجد الأموي الشيخ الدكتور محمد توفيق البوطي، ورافقه إلى ضريح والده العالم الشهيد د. محمد سعيد رمضان البوطي، وضريح القائد الناصر صلاح الدين الأيوبي.

وتجول القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، داخل مجمع المسجد الأموي الكبير، والمعالم الحضارية والتاريخية المحيطة به.













