مخابرات "السلطة" تعتقل المحرر الشيباني في جنين

أقدم عناصر من جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية على اعتقال المحرر المجاهد مصطفى شحادة الشيباني (40 عاماً) أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة عرابة بمحافظة جنين.

وأفادت مصادر خاصة أن اعتقال الشيباني جاء بعد مداهمة عناصر من مخابرات السلطة للمنزل وتفتيش محتوياته قبل أن تقوم باعتقاله بطريقة وحشية.

وفي كلمة له، طالب القيادي المحرر خضر عدنان أجهزة مخابرات السلطة بالإفراج الفوري عن المحرر الشيباني صاحب التاريخ المقاوم والمشهود، وكان بيته بمثابة المأوى للكثير من الشهداء، ومن أبرزهم الشهيد القائد لؤي السعدي.

وشدد القيادي عدنان على ضرورة كف أجهزة أمن السلطة عن ملاحقة ومطاردة واعتقال المقاومين، والتوقف عن الاعتقال السياسي، والتخلي عن هذه العقيدة التي تتنافى مع قيم شعبنا الوطنية.

والمعتقل مصطفى الشيباني هو أسير محرر اعتقل عدة مرات أمضى خلالها 8 سنوات في سجون الاحتلال، على خلفية انتمائه وعضويته في حركة الجهاد الإسلامي، ومقاومة الاحتلال.

الجدير بالذكر أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملة اعتقال وملاحقة كوادر المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي في محافظات الضفة، دون الكشف عن مصيرهم أو الاستجابة لمطالب الإفراج عنهم، والتوقف عن سياسة الاعتقال السياسي.