حالة من الخوف لدى المستوطنين على الحدود الشمالية لكيان الاحتلال

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن هناك حالة من الخوف لدى المستوطنين قرب الحدود الشمالية لكيان الاحتلال مع لبنان في أعقاب إعلان غانتس الاستعداد للتصعيد.

وقال موقع واي نت العبري: "إن حالة من الخوف تسود في أوساط سكان المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة في أعقاب الدعوات للاستعداد للتصعيد من قبل غانتس في أعقاب تعثر المفاوضات مع لبنان حول الحدود البحرية".

وبدوره قال رئيس المجلس الإقليمي للجليل الأعلى: "أكثر من 50٪ من المنازل في المجلس بلا أماكن محمية".

ومن جانبه، انتقد رئيس بلدية "كريات شمونة" غانتس : "كان يجب إبلاغنا أولاً بهذا القرار".

من ناحيتها قالت صحيفة "هآرتس" العبرية: "استعدادات الجيش في الشمال جزء من المفاوضات حول الحدود البحرية".

كان أوعز وزير حرب الاحتلال، بيني غانتس، عصر أمس الخميس، للجيش بالاستعداد لتصعيد محتمل مقابل لبنان، بعدما أعلنت "إسرائيل" رفضها لملاحظات قدمتها لبنان لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وكذلك استعداد لبدء "إسرائيل" باستخراج الغاز من منصة "كاريش" من دون علاقة باتفاق ترسيم الحدود.

وتشهد الحدود الشمالية في الآونة الأخيرة حالة من التوتر بين كيان الاحتلال و"حزب الله" بسبب حقل "كاريش" الذي تم بدء استخارج الغاز منه مؤخراً.