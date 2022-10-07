الجيش الأميركي يعلن عن قتل قادة من "داعش" في سوريا

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية، أمس الخميس،عن قتل عدد من قادة تنظيم "داعش" في سورية خلال عملية إنزال جوية، ليل الأربعاء والخميس في منطقة القامشلي في شمال شرق سوريا.

وقالت القوات الأميركية:" أنها قتلت، ليل الأربعاء والخميس، قيادياً كبيراً في "داعش" خلال عملية إنزال في شمال شرق سورية، موضحةً أن العملية استهدفت راكان وحيد الشمري.

وأضافت القوات الأمريكية:" وقعت العملية في قرية ملوك في ريف مدينة القامشلي، وهي إحدى القرى الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري في محافظة الحسكة التي يسيطر على أغلبها مقاتلون أكراد".

ويُشار إلى أن هذه أول مرة تنفذ القوات الأميركية عملية في قرية خاضعة لنفوذ الجيش السوري.