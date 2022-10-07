هالاند يكلّف السيتي راتبا خيالياً

يكلّف النجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي راتبا خياليا بفعل تألقه منذ بداية الموسم الجاري.

ويُشار إلى أنه أحرز هالاند 29 هدفا خلال 12 مباراة خاضها مع الفريق السماوي في موسمه الأول.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن عقد هالاند مع السيتي يضمن له الحصول على راتب قياسي، بناء على الحوافز الإضافية.

وقالت الصحيفة:" أن تألق هالاند، وكثرة أهدافه، قد يجعل راتبه يصل لـ850 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، أكثر من ضعف ما يتقاضاه أي لاعب بالدوري الإنجليزي".

وبذلك، فإن هالاند قد يجني في عامه الأول مع حامل لقب البريمييرليغ حوالي 45 مليون جنيه إسترليني، ما يحفزه لمواصلة تألقه الاستثنائي حتى نهاية الموسم.

جدير ذكره أن هالاند انضم إلى المان سيتي الصيف الماضي، قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 51 مليون إسترليني.