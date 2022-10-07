استطلاع "إسرائيلي": معسكر نتنياهو يحصل على 61 مقعداً بالكنيست

أظهر استطلاع نُشر، اليوم الجمعة، أنه لو جرت انتخابات الكنيست الآن، لحصل معسكر أحزاب اليمين في المعارضة على 61 مقعدا، ليشكل رئيس هذا المعسكر، بنيامين نتنياهو، الحكومة المقبلة.

وأوضح الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، أنه حصل الليكود على 32 مقعدا، وارتفعت قوة "الصهيونية الدينية" إلى 14 مقعدا، وبقيت قوة "حزب شاس" كما هي بحصوله على 8 مقاعد، وكذلك كتلة "يهدوت هتوراة" بحصولها على 7 مقاعد.

وبالمقابل حصل معسكر الأحزاب الذي تتشكل منه الحكومة الحالية، من دون حزب "يمينا"، على 55 مقعدا، موزعة كالآتي: حزب "ييش عتيد" على 23 مقعدا، "المعسكر الوطني" 12 مقعدا، "يسرائيل بيتينو" 6 مقاعد، العمل 5 مقاعد، ميرتس 5 مقاعد، القائمة الموحدة 4 مقاعد.

وبدروها حصلت قائمة الجبهة – العربية للتغيير على 4 مقاعد، فيما لم يتجاوز حزب "البيت اليهودي" نسبة الحسم بحصوله على 2.4% من الأصوات، وكذلك حزب التجمع الذي حصل على 1.2% من الأصوات.

ولفتت الصحيفة إلى أن ارتفاع قوة معسكر نتنياهو بمقعدين، قياساً باستطلاع الأسبوع الماضي، نابع من ارتفاع الثقة لدى الناخبين المؤدين لمعسكر نتنياهو بالتوجه إلى صناديق الاقتراع للتصويت، إلى جانب تراجع في ثقة ناخبي الأحزاب العربية بأنهم سيشاركون في الانتخابات والتصويت فيها.