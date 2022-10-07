مصرع شاب في جريمة إطلاق نار في اللد بالداخل المحتل

لقي شاب، الليلة الماضية، مصرعه إثر تعرّضه لإطلاق نار في مدينة اللد بالداخل المحتل.

وأفادت مصادر محلية، بأنه لقي الشاب علاء أكرم الصح (32 عاما) مصرعه إثر تعرّضه لإطلاق نار في جريمة ارتُكِبت في مدينة اللد بالداخل المحتل، الليلة الماضية.

وذكرت "نجمة داود الحمراء":"أنها قدمت العلاج الأولي للشاب ونقلته، على وجه السرعة، بسيارة العلاج المكثف إلى مستشفى "أساف هروفيه" في "تل أبيب"، لاستكمال العلاج، إلا أن الأطباء أقروا وفاته بعد محاولات عدة لإنقاذ حياته.

وبدورها، فتحت الشرطة، الليلة الماضية، تحقيقا في ملابسات جريمة إطلاق النار في اللد وقتل الشاب من سكان المدينة.

ويُشار إلى أنه بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، 80 قتيلا بينهم 10 نساء، علما بأن حصيلة الضحايا في العام الماضي بلغت 111 ضحية بينها 16 امرأة.

جدير ذكره أنه يشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.