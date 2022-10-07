الذكرى الحادية والعشرون لاستشهاد المجاهد أحمد دراغمة

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بدمائهم الطاهرة، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

ميلاد فارس:

بتاريخ 25 فبراير عام 1984م، كانت طوباس على موعد مع فارسها أحمد عبد المنعم دراغمة لعائلة كريمة من عوائل فلسطين التي ربته على حب الجهاد والمقاومة، وتلقى تعليمه في مدارسها.

في صفوف الجهاد:

التحق فارسنا أحمد بصفوف حركة الجهاد الإسلامي منذ صغره، ومع انطلاقة انتفاضة الأقصى المباركة عام 2000م، بدأ عمله في صفوف الجناح العسكري سرايا القدس، حيث عرف عنه السرية والكتمان، فلم يكن أحد من أقرانه يعلم بعمله العسكري، وقد كان يحلم دائما ويلح على إخوانه بتنفيذ عملية استشهادية.

شهيدًا على طريق القدس:

صباح الأحد 7 أكتوبر عام 2001م، وبعد إلحاح على إخوانه تقرر تجهيزه كإستشهادي، فتزنر بحزامه الناسف وتوجه نحو إحدى مستوطنات العدو قرب مدينة بيسان حيث كان هدفه الدخول للمستوطنة، ولكن شاءت الأقدار أن يكون حارس أمن المستوطنة متواجدًا في المكان، وحاول إيقافه فقام بتفجير نفسه في الحارس ليرديه قتيلاً وإصابة العديد من الصهاينة، ويرتقي إلى علياء المجد والخلود مقبلاً غير مدبر محققًا حلمه بالشهادة