قتلى وجرحى في قصف أوكراني على جنوب روسيا

قتل العديد من المواطنين الروس وجرح العشرات، اليوم الجمعة، بقصف أوكراني على حافلة مدنية في مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا.

وقالت وسائل إعلام روسية:بأنه وقع عدد من القتلى وجرحى بقصف أوكراني بصاروخ "هيمارس" الأميركي على حافلة مدنية في مدينة خيرسون جنوبي روسيا".

ويُشار إلى أن الحرب الأوكرانية الروسة دخلت مؤخراً مرحلة حرجة مع التلويح باستخدام السلاح النووي من قبل الطرفين في الحرب الدائرة.

وقالت الأمم المتحدة تعليقاً على تحريض الرئيس الأوكراني زيلينسكي بتوجيه ضربة استباقية لروسيا:" فكرة كون الصراع النووي قد أصبح مطروحاً للنقاش مرفوضة".