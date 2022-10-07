آلاف المواطنين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك

أدى آلاف المواطنين، فجر اليوم الجمعة، صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن الآلاف من المواطنين أدوا صلاة الفجر اليوم الجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك بالرغم من المعيقات التي وضعتها قوات الاحتلال في وجه المصلين.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها في البلدة القديمة من القدس ودققت في هويات المواطنين القادمين للمسجد الأقصى.

وصدرت العديد من الدعوات من هيئات مقدسية لشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك وأداء الصلوات فيه لمنع المستوطنين من اقتحام الأقصى بالتزامن مع الأعياد اليهودية.