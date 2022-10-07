أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة 7-10-2022، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال أسعار الذهب في الأردن، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الذهب في الأردن وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج، ومؤخراً زادت نسبة البحث عن الموضوع من قبل المتابعين عبر محركات البحث حتى أصبح ترينداً، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقال بعنوان: أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة 7-10-2022، ولمعرفة كافة الأسعار نرجو منكم متابعة المقال حتى النهاية.

انخفاض أسعار الذهب في الأردن اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم في الأردن خلال تعاملات صباح اليوم الجمعة 6-10- 2022، انخفاضاً ملحوظاً تزامناً مع زيادة مكاسب الأصفر بالأسواق العالمية.





أسعار كافة عيارات الذهب في الأردن

هبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة في الأردن إلى 39.16 دينار ( 55.23 دولار) مقابل 39.44 دينار (53.60 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في الأردن (الأكثر تداولًا في الأسواق) إلى 34.26 دينار (48.33دولار) مقابل 33.30 دينار (46.76 دولار)، أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 29.37 دينار (41.42 دولار).

بينما سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 22.84 دينار (32.22 دولار).





سعر الأوقية والجنيه الذهب في الأردن

وبخصوص سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة وصلت في الأردن إلى 1.218 ألف دينار (1.718 دولارا) مقابل 1.204 ألف دينار (1770 دولارا)، أمس.

وصعد أيضا سعر الجنية الذهب اليوم الجمعة في الأردن إلى 275.71 دينار (388.86 دولار) مقابل 270.54 دينار (380.94 دولار)، أمس.