حملة تطالب بإلغاء الحجوزات عبر موقع  "Booking" لسياساته العنصرية

نشر نشطاء في الولايات المتحدة الاميركية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات لأبناء الجالية الفلسطينية والعربية والنشطاء الدوليين الداعمين للقضية الفلسطينية، بإلغاء حجوزاتهم عبر موقع (بوكينج دوت كوم) "Booking" العالمي المتخصص في حجز الفنادق حول العالم.

وجاءت الحملة، بعد نشر الموقع لتحذيرات الأسبوع الماضي للراغبين بالإقامة في الضفة الغربية بضرورة مراجعة نصائح السفر التي تقدمها الحكومات لمواطنيها بشأن المنطقة باعتبارها (متأثرة بالصراع) حسب الموقع .

وطالب النشطاء، من حجزوا عبر الموقع بإلغاء حجوزاتهم والاتصال بأرقام خدمة الزبائن وارسال رسائل بريد إلكتروني للموقع تعبيرا عن غضبهم لهذه الخطوة العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، والمطالبة بمقاطعة الشركة وموقعها ليس على مستوى الولايات المتحدة بل العالم أجمع.