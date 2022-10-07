الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من نابلس وبيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين من مدينتي نابلس وبيت لحم في الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوة احتلالية اقتحمت منطقة سما نابلس في الجبل الشمالي للمدينة وداهمت أحد المنازل وفتشته واعتقلت منه الشاب عماد الدين بسام اسليم.

وفي ذات الإطار، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، أمين سر حركة فتح في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم محمد سليم البدن (٣١عاما)، وشقيقه فادي (٣٣ عاما) بعد دهم منزليهما وفتشتهما.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال وأثناء مداهمة وتفتيش منزل أمين سر حركة فتح، سرقت عشرة آلاف شيقل، كما سرقت سبعة آلاف شيقل من منزل المواطن حازم محمد نواورة .

كما داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل وعبثت بمحتوياتها تعود للمواطنين: ذيب العمور، وعلي محمد العمور، وطلال العمور، ومنزل والد الشهيد ريان سليمان.