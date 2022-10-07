مصرع شخص وإصابة خمسة آخرين في هجوم بسلاح أبيض بالولايات المتحدة

أعلنت شرطة لاس فيغاس الأميركية مصرع شخص وإصابة خمسة آخرين على الأقل، الخميس، في هجوم بسلاح أبيض خارج ناد للقمار (كازينو) في المدينة.

وقالت الشرطة عبر تويتر: "حتى الآن، تم تحديد ست ضحايا على الأقل، توفيت إحدى الضحايا"، مضيفة أنها "أوقفت" المشتبه به وفتحت تحقيقا".

وأضافت :"أن بقية ضحايا الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من الصباح "ينقلون الى المستشفى" ومدى إصاباتهم "غير معروف".

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، وقع الهجوم أمام "كازينو" في جادة "ستريب" الممتدة لكيلومترات والمليئة بأندية القمار.

جدير ذكره أن مدينة لاس فيغاس أنشئت في وسط صحراء نيفادا عام 1905، وقد رسخت نفسها عاصمة للمقامرة والكازينوهات في الولايات المتحدة.