الطقس: أجواء خريفية في مختلف المناطق اليوم الجمعة

توقعت دائرة الأصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة 7-10-2022، أن تسيطر أجواء خريفية عادية في مختلف المناطق وتبقى الحرارة تراوح حول المعدلات السنوية العامة لشهر تشرين الثاني. وبدءاً من فترة العصر يسود جو معتدل ومنعش في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. بينما يسود جو مائل للبرودة الى بارد في الجبال. والله تعالى أعلى وأعلم.

السبت: 2022-10-08

يطرأ إنخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل السنوي تماماً . وتغطي السماء كميات من السحب على إرتفاعات عالية ومتوسطة. ويسود جو لطيف ومنعش الى أبعد حد مع ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

الأحد: 2022-10-09

يطرأ اليوم إنخفاض طفيف على درجات الحرارة. ويسود جو خريفي حقيقي في كافة المناطق مع أجواء غائمة جزئياً . وتتراوح الحرارة في المناطق الجبلية بين بداية ومنتصف العشرينيات مئوية بحيث تكون ضمن المعدلات السنوية أو أقل بقليل. مع المساء يصبح الجو مائلاً للبرودة الى بارد في المناطق الجبلية . والله تعالى أعلى وأعلم.

الإثنين: 2022-10-10

يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو خريفياً في مختلف المناطق . ومع المساء يسود جو بارد نسبي الى بارد خاصة في المناطق الجبلية العالية والحال ذاته في ساعات الفجر الباكر والصباج. والله تعالى أعلى وأعلم