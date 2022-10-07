سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 7 اكتوبر 2022

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022، يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار الدولار في مصر، و لذلك يرصد لكم "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" في هذه المقالة أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية و السوق السوداء كما جاءت في تعاملات صباح اليوم.

سعر الدولار في مصر

استقر سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم الجمعة، بعد موجة تراجع شهدها خلال الأيام الماضية.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وتحرك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري اليوم بشكل طفيف، وسجل 19.60 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع، مقابل 19.61 جنيه للشراء، و19.68 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) استقر سعر الدولار عند 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس الأربعاء.

ولم تتغير الأسعار أيضا في البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص)، حيث سجل الدولار نحو 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.