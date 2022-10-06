سعر غرام الذهب بالمصنعية في مصر اليوم الجمعة 7 اكتوبر 2022 | أسعار الذهب في مصر لحظة بلحظة

أسعار الذهب من جميع العيارات في مصر في تعاملات اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022، رصد "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" عمليات بحث واسعة عبر محرك جوجل الشهير، و يريد الكثير من الأشخاص المستثمرين و التجار، بالإضافة الى الأشخاص المقبلين على الزواج من الرجال و النساء، معرفة أسعار الذهب بالمصنعية في محلات الصاغة المصرية، و في هذه المقالة نرصد لكم أسعار الذهب في مصر اليوم مقابل الجنيه المصري.

أسعار الذهب في مصر اليوم

و شهد سعر الذهب تراجعاً في تعاملات اليوم الجمعة 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، تزامناً مع ارتفاع المعدن النفيس عالميا.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر إلى 1235 جنيها، مقابل 1254 جنيه خلال تعاملات أمس .

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) نحو 1080 جنيها مقابل 1097 جنيها خلال تعاملات اليوم السابق.

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر إلى 926 جنيها مقابل 940 جنيها.

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر عيار 14 نحو 731 جنيها.

أوقية الذهب اليوم في مصر

وزاد سعر أوقية الذهب اليوم في مصر إلى 38991 جنيها.

كذلك ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر إلى 8776 جنيها.