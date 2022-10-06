رضوان: انطلاقة حركة الجهاد الـ35 مثلت إضافة نوعية في العمل المقاوم

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، د. إسماعيل هنية، اليوم الخميس، أن انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطيني الـ35، مثلت إضافة نوعية في العمل المقاوم على أرض فلسطين.

وقال القيادي في "حماس"، رضوان: "نعتز بالعلاقة المميزة التي تربطنا بحركة الجهاد الإسلامي"، موضحًا أنها علاقة الاخوة والدم والبندقية فحماس والجهاد الإسلامي صنوان لا يفترقان.

وأضاف "معا وسويًا حتى تحرير فلسطين كل فلسطين".

وتوجه القيادي، رضوان، باحر التهاني والتبريكات لقيادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي وعلى رأسهم الأمين العام القائد زياد النخالة بمناسبة انطلاقتهم الخامسة والثلاثين متمنين لهم مزيداً من التقدم والازدهار على طريق تحرير المقدسات وفلسطين.