طقس فلسطين: أجواء خريفية و انخفاض على درجات الحرارة

توقع موقع "طقس فلسطين أن تسود أجواء خريفية عادية في مختلف المناطق يوم غدٍ الجمعة، وتبقى الحرارة تراوح حول المعدلات السنوية العامة لشهر تشرين الثاني، وبدءاً من فترة العصر يسود جو معتدل ومنعش في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. بينما يسود جو مائل للبرودة الى بارد في الجبال.

أما السبت فيكون الجو غائم جزئياً، و يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل السنوي تماماً . وتغطي السماء كميات من السحب على ارتفاعات عالية ومتوسطة. ويسود جو لطيف ومنعش الى أبعد حد مع ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.

و يكون الجو الأحد القادم غائم جزئياً، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. ويسود جو خريفي حقيقي في كافة المناطق مع أجواء غائمة جزئياً، وتتراوح الحرارة في المناطق الجبلية بين بداية ومنتصف العشرينيات مئوية بحيث تكون ضمن المعدلات السنوية أو أقل بقليل. مع المساء يصبح الجو مائلاً للبرودة الى بارد في المناطق الجبلية.

يوم الاثنين يكون الجو صافياً، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو خريفياً في مختلف المناطق . ومع المساء يسود جو بارد نسبي الى بارد خاصة في المناطق الجبلية العالية والحال ذاته في ساعات الفجر الباكر والصباح. والله تعالى أعلى وأعلم.