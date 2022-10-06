عمليتا إطلاق نار واندلاع 15 نقطة مواجهة في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لتسجل عمليتي إطلاق نار واندلاع 15 نقطة للمواجهة.

كما سجلت المقاومة إصابة في صفوف الاحتلال، وتفجير عبوة ناسفة، وإلقاء 9 زجاجات حارقة ومفرقعات، وعمليتي تصدي للمستوطنين وتحطيم مركبتين للمستوطنين.

وفي القدس، اندلعت مواجهات في العيساوية والطور وسلوان، ألقى خلالها الشبان الحجارة والمفرقعات النارية.

واندلعت مواجهات في رام الله التحتا والبيرة، وألقى المقاومون عبوات ناسفة على حاجز الجلمة في جنين.

أما في سلفيت، فشهدت إلقاء 5 زجاجات حارقة، قرب مستوطنة ارئيل، كما شهدت نابلس اندلاع مواجهات والقاء حجارة في سبسطية، وإطلاق نار في مستوطنة عوفرا، وجبل جرزيم.

كما اندلعت مواجهات في تقوع ببيت لحم، وفي دورا وجسر حلحول وسعير والمنطقة الجنوبية وبين عينون وباب الزاوية ومخيم العروب وبين أمر في الخليل.

وتصدى الفلسطينيون للمستوطنين قرب مستوطنة كرمي تسور، وأضيب أحد المستوطنين بعد إلقاء الحجارة عليه.

وشهدت حلحول القاء حجارة، وتصدي للمستوطنين، وتحطيم مركبات مستوطنين.

أما فيما يتعلق بالعمليات النوعية، فقد تم تسجيل عمليتي اطلاق نار باتجاه قوات الاحتلال على جبل جرزيم وكذلك اطلاق نار استهدف مستوطنة عوفرا في نابلس.

واندلعت مواجهات في العيساوية وسلوان وكذلك اندلعت مواجهات عنيفة تخللها القاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية باتجاه قوات الاحتلال في الطور في القدس.

وشهدت الضفة استهداف حاجز الجلمة في جنين بعبوات محلية الصنع، وإلقاء 5 زجاجات حارقة نحو مركبات المستوطنين بالقرب من مستوطنة أرئيل، بالإضافة إلى إصابة مستوطن بعد القاء حجارة استهدف مركبات المستوطنين بالقرب من مستوطنة كرمي تسور وكذلك التسبب بتحطيم سيارات مستوطنين في حلحول بالخليل.