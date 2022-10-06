القيادي المدلل يُكرم الرئيس بشار الأسد في مهرجان الانطلاقة الجهادية بدمشق

قدَّم والد الشهيد زياد المدلل الذي ارتقى في معركة (وحدة الساحات) والقيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحمد المدلل، اليوم الخميس، درعاً تكريمياً للرئيس السوري الدكتور بشار الأسد، عبر عضو اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي اللواء ياسر الشوفي.

وشارك اللواء الشوفي في مهرجان الانطلاقة الجهادية، الخامسة والثلاثين، الذي أقيم بقاعة مدينة الشباب في دمشق، بالتزامن مع مهرجانات أقيمت بهذه المناسبة في ساحة غزة، الضفة الغربية، بيروت، وصنعاء.

وثمَّن المدلل، دور سورية قيادةً وشعباً في دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، مؤكداً أن ما يربطنا وحدة قضية ومصير.

ونوه إلى دمشق شكلت حاضنةً لقوى وفصائل المقاومة الفلسطينية، وكانت تاريخياً إلى جانب شعبنا في مسيرة كفاحه، حيث قدموا تضحيات كبيرة في سبيل هذا الموقف المبدئي.

بدوره، قال اللواء الشوفي في كلمة ألقاها بمهرجان الانطلاقة الجهادية: "يشرفني أيها الإخوة أن أمثل حزب البعث العربي الاشتراكي في هذا الاحتفال، ناقلاً عبركم التحية إلى الشعب الفلسطيني من الرئيس الدكتور بشار الأسد".

وأضاف "هذه تحيات من القلب بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والثلاثين للانطلاقة الجهادية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والتي تأتي في ذكرى معركة تشرين، لنؤكد أن المقاومة خيارنا".

وتابع الشوفي :"عندما أنقل لكم تحيات حزبنا، هذه ليست تحيات صديق لصديق، بل هي تحيات من هم في نفس الصف، ونحن نفخر بأننا حزب فلسطين، وعدد كبير من أعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي، شهداء على أرض فلسطين".

ولفت إلى أن فلسطين هي جوهر استمرارنا. إننا نفهم القضية الفلسطينية ليس بالمعنى السياسي، بل بالمعنى الكياني، والقضية الفلسطينية هي جوهر العروبة.