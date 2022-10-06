وسم #حتى_القدس يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مهرجان الانطلاقة الجهادية الـ 35

تصدر وسم #حتى_القدس الذي أطلقته حركة الجهاد الإسلامي للاحتفال بذكرى انطلاقتها الـ 35 مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، حيث أشاد عدد من النشطاء و المدونين على مواقع التواصل بالمشاركة الواسعة من جماهير شعبنا في مهرجان الانطلاقة، و خصوصاً بعد أن جرى تنظيمه بالتزامن بين خمس ساحات (غزة و جنين و سوريا و لبنان و اليمن).

و كانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحيت ذكرى انطلاقتها المجيدة اليوم السادس من أكتوبر 2022 في مهرجان جماهيري ضخم، شاركت فيه حشود واسعة في الساحات الخمسة.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رصدت العديد من التغريدات والمنشورات التي احتفت بانطلاقة الجهاد الإسلامي، حيث كتب هشام: " بورِك حزبٌ مؤسسه شهيد ، وقادته شهداء ، إنه حزبٌ لا يُهزم ، لا يموت ، ينتصر".

ابعث لهم من شعبنا أسمى التحايا الزاكية🌸



نعم الرجال وبوركت تلك اليد الربانية✊#حتى_القدس pic.twitter.com/pdOgjfpRym — محمود (أبو زياد) (@AbuZiad486) October 6, 2022

و كتب وليد الدردساوي على حسابه في "تويتر": "ارادوا ان يزعزعوا شعبية الجهاد جائتهم الصاعقة".

*🏴 إنه يوم الجهاد الإسلامي 🏴*



يوم الشقاقي وإرثه .. يوم أبا عبد الله وعبق روحه .. يوم أبو طارق والنفس الطاهر يزداد.



*#حتى_القدس*

*#الانطلاقة_الجهادية_٣٥* pic.twitter.com/l1QGFnlfvN — أحمد زعرب_فلسطين🇸🇩🖤 (@AhmedZo49382057) October 6, 2022

بدورها كتبت ازهار حمودة: عوائل #الشهداء ..حركة الجهاد الإسلامي تحتضن المقاومة و تدافع عن شعبنا بكل ما تمتلك من وسائل ورسالتنا في ذكري الانطلاقة هي رسالة وحدة الدم والبندقية حتى تحرير القدس.

جهدكم مبارك جميعًا هذا حشدنا،وكان الجواب بعرسنا هذا غرسنا، وكان وعد منا أن نحافظ على يوم الشقاقي وإرثه.. يوم آبا عبد الله وعبق روحه.. يوم زياد والنفس الطاهر يزداد.

دامت خطاكم، انطلاقة مباركة .🖤

2022/10/6#حتى_القدس pic.twitter.com/mfweA3uaNF — 🇵🇸 𓂆 Manar_shallah (@ShallahManar) October 6, 2022

صاحب حساب "الأممي" غرد قائلاً: هذا زرع فتحي الشقاقي ومحمود الخواجة وخالد منصور وعصام براهمة وأنور حمران ومحمود طوالبة وتيسير الجعبري وبهاء أبو العطا ورماح الحسني وبشير الدبش ومقلد حميد ومحمود جودة وخالد الدحدوح وجميل العموري وعبدالله الحصري ومحمود المجذوب وحسام أبوهربيد ومحمد سدر وقوافل من الشهداء.