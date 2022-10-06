رئيس المؤتمر القومي الإسلامي المغربي يؤكد على أهمية شعار "وحدة الساحات"في محاربة الاحتلال

أكد خالد السفياني، رئيس المؤتمر القومي الإسلامي المغربي، اليوم الخميس، على أهمية الشعار الذي رفعته حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في مهرجانات ذكرى انطلاقتها الـ35، الموسوم بعنوان "وحدة الساحات".

وقال السفياني –خلال مقابله له على قناة فلسطين اليوم الإخبارية-: إن "شعار وحدة الساحات وقف سدًا منيعًا أمام الاحتلال في محاولة تفرقة المقاومة الفلسطينية، بل عمل على الوحدة في الساحة الفلسطينية".

وأضاف السياسي المغربي، أن "هذا الشعار يترتب ترجمته في أن يبقي بحلف (فلسطيني، عربي، إسلامي) من أجل دعم المقاومة وحلفه".

وأشار السفياني، إلى أن المؤتمر نظم في وقت سابق لقاءً عربيًا دوليًا لدعم القضية الفلسطينية، وشدّد على أهمية تنظيم هذه اللقاءات تنظيمًا دوريًا من أجل وقف الاعتداءات "الاسرائيلية" ومحاسبة المسؤولين في جيش الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية.

وأحييت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم، ذكرى انطلاقتها الـ35 في قطاع غزة، ولبنان، وسوريا، واليمن، تأكيدًا من الحركة على وحدة الساحات في مواجهة المشروع الصهيوني الغاصب.