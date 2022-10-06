الجهاد الإسلامي توجه الشكر للفصائل والجماهير التي حضرت مهرجان انطلاقتها

توجه الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة أ. طارق سلمي، اليوم الخميس، بالتحية لجماهير الشعب الفلسطيني الأبي التي لبت النداء بحضور مهرجان انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي الـ35"، مضيفًا أت هذه الجماهير خرجت مؤكدة على عهدها ووفاءها للمقاومة ولنهج الشهداء، وخص بالذكر المرأة الفلسطينية التي كان حضورها لافتاً، وأمهات الشهداء والأسرى وعوائلهم، والجرحى والأسرى المحررين.

وقال سلمي، في تصريح صحفي: "لقد عكس المشهد في ساحة الكتيبة بغزة وكل الساحات، حجم التلاحم والالتفاف الشعبي، وجسدت زحوف الجماهير إصرارها على المضي في مواجهة العدو وقتاله حتى تحرير كامل فلسطين من بحرها إلى نهرها".

كما وشكر القوى والفصائل التي شاركت عبر ممثليها وقيادتها ، في تأكيد على عمق العلاقات الوطنية الفلسطينية ووحدة الموقف الوطني المتمسك بالثوابت والملتزم بنهج المقاومة، كما توجه بالشكر إلى قادة الرأي ونخب المجتمع ووجهائه وأعيانه.

وحييا سلمي، وسائل الإعلام والصحفيين ونشطاء المنابر والمنصات الإعلامية الذين كان لهم دور في تغطية الحدث ونقل الصورة وإيصالها إلى الرأي العام بكل مهنية.

وأضاف :"الشكر موصول لكل الطواقم والأجهزة الأمنية والحكومية وطواقم البلديات والشرطة الذين بذلوا جهداً كبيراً في تسهيل حركة الجماهير، وتعاونوا مع اللجنة المشرفة والمنظمة للمهرجان، بما يعكس حجم التنسيق والتكامل".