أقوى تردد قناة أي تي في ATV التركية 2023 على النايل سات وعرب سات HD

تردد قناة أي تي في ATV التركية 2023 على النايل سات وعرب سات HD ، ويحرص فريق فلسطين اليوم الاخباري على وضع التفاصيل الكاملة التي توصلكم إلى تردد قناة ATV التركية الجديد حيث تعرض هذه القناة سلسلة من المسلسلات والأفلام منها التركية وأخرى عربية وأجنبية وتحصل على نسبة واسعة من الحظ الوفير في ضبط الإشارة على شاشات التلفاز ويمكن للجميع الآن في متابعة المقالة حتى النهاية من أجل الاستمتاع في مشاهدة هذه القناة التركية التي تفوقت على عشرات القنوات التركية كما أنها باتت في الصدارة الأولى بين القنوات حيث تتميز بانها تبث على مدار الساعة 24 وبالمجان ، فهو على النحو التالي:

تردد قناة أي تي في ATV التركية 2023 نايل سات

ونشير لكم في هذه الفقرة إلى تردد قناة أي تي في atv التركية وهو التالي: التردد 11628 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي التصحيح 5/6 . وعن الأقمار الأخرى فهو في الفقرة التالية :

اما ضبط تردد القناة على القمر عرب سات على شاشات التلفاز فهو التالي: التردد: 12692. الاستقطاب: 27500. الترميز: عمودي. معامل تصحيح الخطأ: ⅚. وعلى القمر أسترا يمكن لكم الآن ضبطته على التردد التالي: 11249 الاستقطاب: 27500 الترميز: عمودي. معامل تصحيح الخطأ: ⅚ وفيما يلي خطوات ضبطته.

ضبط تردد قناة ATV التركية على الرسيفر

وبعد أن تعرفنا على التردد يمكن لكم الآن وبكل سهولة تامة التعرف على خطوات ضبط التردد وهو التالي: أولا: قم بفتح القائمة الرئيسية باستخدام جهاز التحكم عن بعد، وبعدها قم بالنقر على اختيار التنزيل اليدوي للقناة.

ثانيا: وفي الخطوة الثانية ، قم بوضع تردد قناة أي تي في التركية 2023 المذكور في الأعلى ، وبعدها تُعرض لك خانة أخرى لاختيار القمر الصناعي الخاص بكل جهاز.

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة ، وبعد إتمام وضع التردد يطلب منك إدخال بعض البيانات البسيطة التي لا تجد صعوبة فيها.

رابعا: وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة ، قم بعدها بتأكيد ما قمت بإدخاله بالنقر على كلمة ok الموجودة، أو أي كلمة أخرى تدل على التأكيد.

خامسًا: وفي الخطوة الأخيرة من عملية ضبط التردد على شاشات التلفاز ، يترتب عليكم حفظ المعلومات التي قمت بتدوينها، وعندها تجد القناة بالفعل على جهازك.

تردد قناة ATV التركية 2023

مسلسلات قناة ATV التركية

وبعد أن تعرفنا على خطوات ضبط تردد قناة ATV التركية يمكن لكم الآن التعرف على أسماء مسلسلات القناة أولا: ابنة السفير. زهور الثالوث. العشق الأسود. اشرح أيها البحر الأسود. لا أحد يعلم. ويأتي المسلسل الشهير قيامة عثمان في المرتبة السادسة .

وحول برامج القناة التي استطاعت ان تجذب الملايين من الأشخاص إليها ، فهي التالي: أولا: نحو الصداقة. ثانيا: القرآن والسنة. ثالثا: الإفطار مع نهاد. رابعا: إسراء في إيرول. خامسا: نحن في المنزل.

وفي نهاية المقالة التي حرصنا على كتابتها حول تردد قناة أي تي في ATV التركية 2023 على النايل سات وعرب سات HD نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم.