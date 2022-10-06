لبنان يسجل أول إصابة بالكوليرا منذ عام 1993

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، تسجيل إصابة بمرض الكوليرا في محافظة عكار الشمالية، لتكون أول حالة تشهدها البلاد منذ العام 1993.

ويأتي ذلك في وقت تشهد سوريا المجاورة انتشارا للمرض الذي أودى بنحو 40 شخصا حتى الآن، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأشارت "الصحة اللبنانية" إلى أن "حالة المريض مستقرة وهو يتلقى العلاج في المستشفى"، لافتة إلى أنها "الحالة الأولى في لبنان منذ 1993، تاريخ آخر تفشٍّ للكوليرا".

وبناء عليه، شكلت وزارة الصحة خلية أزمة تضم خبراء واختصاصين للاستجابة لتفشي الكوليرا، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

ويظهر الكوليرا عادة في مناطق سكنية تعاني شحا في مياه الشرب أو تنعدم فيها شبكات الصرف الصحي. وغالبا ما يكون سببه تناول أطعمة أو شرب مياه ملوثة، ويؤدي الى الإصابة بإسهال وتقيؤ.

وتشهد سوريا المجاورة منذ أيلول/سبتمبر الماضي تفشيا للكوليرا في محافظات عدة، للمرة الأولى منذ عام 2009.

ويصيب المرض سنويا ما بين 1,3 مليون وأربعة ملايين شخص في العالم، ويؤدي إلى وفاة ما بين 21 ألفا و143 ألف شخص.