فيديو.. باحث نروجي يعد بحثًا علميًا عن حركة الجهاد الإسلامي

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:11 م
06 أكتوبر 2022
فيديو.. باحث نروجي يعد بحثًا علمًا عن حركة الجهاد الإسلامي
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