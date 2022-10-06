كاتب سياسي لبناني: خطاب الأمين العام القائد النخالة كان شاملاً وواسعاً لكل ملاحم القضية الفلسطينية

قال الباحث السياسي في لبنان، غسان جواد إن خطاب القائد زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في ذكرى انطلاقة الحركة الـ35، كان شاملا وواسعا لكل ملاحم الفضية الفلسطينية، وراهناً وتاريخياً ومستقبلاً".

وأضاف جواد، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم الخميس، أن خطاب الأمين العام والقائد النخالة، كان إشارة إلى أن الطريق إلى تحرير فلسطين، يظل طريق الأمل هو التقدم إلى الأمام بالمقاومة.

وتابع الكاتب السياسي: "نستطيع التأكيد من خلال كلمة الأمين العام لحركة الجهاد، بأن المقاومة في فلسطين مستمرة وجاهزة وحاضرة. ولا خيار أمام الفلسطينيين سوى المقاومة".

وأردف جواد: إن "الأمين العام، القائد النخالة، أكد على مسألة الوحدة الفلسطينية والساحات والبندقية، وأيضًا القفز فوق الانقسامات الداخلية من أجل إعادة اللحمة للشعب الفلسطيني بكل قواه الحية والتصدي الدائم للعدوان على قاعدة (حرض المؤمنين على القتال)".

واستدرك : أن على الفلسطينيين أن يدركوا بأن خطاب النخالة يؤكد بان تحرير فلسطين، يتم بتضحيات الجهاد"، مشيرًا إلى أن هذه التضحيات أثمرت في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، كما اثمرت باندلاع انتفاضة في الـ48".

كما وأضاف جواد، أن هذا المشهد الفلسطيني والزخم الثوري الذي يمثله اليوم القائد النخالة، هو رد من الشعب الفلسطيني على فكرة التطبيع التي تروج لها الأنظمة العربية والاحتلال التي تستهدف القضية الفلسطينية وشعبها

لمتابعة كلمة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، القائد زياد النخالة (أبو طارق) هنــــا .