بالصور شاهد| المواطنون يلتقطون صوراً مع الراجمات الصاروخية لسرايا القدس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:48 م
06 أكتوبر 2022
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شاهد| المواطنون يلتقطون صوراً مع الراجمات الصاروخية لسرايا القدس







 

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