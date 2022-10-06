بالصور شاهد| المواطنون يلتقطون صوراً مع الراجمات الصاروخية لسرايا القدس

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شاهد| المواطنون يلتقطون صوراً مع الراجمات الصاروخية لسرايا القدس
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:48 م
06 أكتوبر 2022
شاهد| المواطنون يلتقطون صوراً مع الراجمات الصاروخية لسرايا القدس
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