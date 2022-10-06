غانتس يصدر تعليمات بالتحضير لسيناريو التصعد مع حزب الله

أصدر وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الخميس، تعليمات جديدة لجيشه بالتحضير لسيناريو تصعيد في الشمال (في إشارة إلى حزب الله)، في ضوء التطورات الأخيرة حول المفاوضات على اتفاق الغاز مع لبنان.

جاء ذلك خلال التقييم الأسبوعي الذي أجراه وزير الحرب، غانتس، للوضع اليوم، مع رئيس الأركان أفيف كوخافي، ومدير عام وزارة الجيش ورئيس شعبة العمليات.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله، أن "الإسرائيليين والأمريكيين لديهم معلومات كافية عن قوة المقاومة"، مؤكدًا أن حزبه ليس جزءًا من المفاوضات، ولكن عيون وصواريخ المقاومة ترتقب حقل الغاز "كاريش" وموضعه الشائك.