القيادية حميد: الحشود المشاركة في مهرجان الانطلاقة استفتاء حقيقي على خيار المقاومة

أكدت آمنة حميد القيادية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن الحشود التي شاركت وحضرت في مهرجان الانطلاقة الجهادية الـ35، ليست أرقاماً وأنما مشاركتها كانت رسالة استفتاء حقيقي على خيار المقاومة وأنها سنداً وداعماً قوى لحركة الجهاد الإسلامي في كل معاركها ضد العدو الصهيوني.

وقالت القيادية حميد في تصريحات خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، عقب انتهاء فعاليات مهرجان الجهاد في أرض الكتيبة بغزة والذي حمل عنوان " قتالنا ماضٍ حتى القدس" والذي نظم بالتزامن في خمسة ساحات" غزة- وجنين- ودمشق- ولبنان- واليمن":" إن هذه الحشود من النساء التي كانت ولا زالت في أرض الكتيبة هي دليل على أن نساء الجهاد الإسلامي موجودة بكل قوة خلف رجال سرايا القدس وأنها ستكون مع حركة الجهاد في كل معاركها أمام العدو".

وأضافت:" أن هذه الحشود جاءت لتؤكد على أن طريق الجهاد والمقاومة هو طريق التحرير، وتأكيداً على كلمة الأمين العام القائد زياد النخالة أن القتال أولاً وثانياً وثالثاً حتى دحر هذا المحتل عن أرضنا ونزع راس الصهاينة من القدس والأقصى"، مؤكدة أن الحشود الغفيرة التي امتلأت مهرجان ساحة الكتيبة اليوم في إحياء الذكرى 35 على انطلاقة حركة الجهاد الإسلامي، تأتي تأكيدًا منهم على التمسك بخيار المقاومة في تحرير فلسطين.

وأردفت :" أن ذكرى الانطلاقة جاءت هذا العام بذكرى وظروف مختلفة تحديدًا بعد الانتصار الذي حققه جنود سرايا القدس في معركة وحدة الساحات الأخيرة"، مشددة على أن دور نساء الجهاد الإسلامي دور أصيل وسيستمر في وضع بصمة الجهاد الإسلامي في كل الميادين.

يشار إلى أن مهرجان الانطلاقة الجهادية في ساحة الكتيبة بغزة، امتلأت بجماهير شعبنا الفلسطيني تاكيداً على خيار الجهاد والمقاومة.