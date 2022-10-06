رئيس المركز العربي الدولي: حشود الجهاد الإسلامي استفتاء على المقاومة وفلسطين

وصف معن بشور رئيس المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن اليوم الخميس 6/10/2022، الحشود المشاركة في مهرجان الانطلاقة الجهادية المباركة التي أقامته في مناطق خمس بأنه استفتاء بكل معنى الكلمة يعبر عن مكانة فلسطين والمقاومة.

وقال بشور في تصريح صحفي أعقب مهرجان الانطلاقة الجهادية الـ35 الذي أقيم في المناطق الخمس غزة وجنين واليمن ولبنان وسوريا: إن المشاركة في المهرجان استفتاء بكل معنى الكلمة لا يعبر فيه المحتشدون عن أنفسهم بل عن ضمير أحرار العالم في كل مكان.

وأكد بشور، أن حركة الجهاد الإسلامي ابتدعت هذه المكانة بشهيد تلو الشهيد، وعملية بطولية تلو العملية، فباتت فلسطين لها مكانة خاصة عند كل أحرار العالم.

وأضاف :" نرى اليوم اليمن بكل شعبه جاهز في كل الساحات لينتصر لفلسطين، كما أن كل أبناء أمتنا العربية هم جاهزون لمشاركة حركة الجهاد الإسلامي احتفالها".

واحتفت حركة الجهاد الإسلامي اليوم بمهرجان كبير بذكرى انطلاقتها بخطاب مهم للقائد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، أكد خلاله على رسائل عدة أبرزها مشاغلة العدو ووحدة الساحات والثقة بالنصر.